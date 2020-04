Handel: Erster Tag war "traurig"; 14.246 bestätigte Fälle in Österreich

Wenig überraschend: Heben keine Flugzeuge ab, fliegt auch niemand. Entsprechend ist das Passagieraufkommen in Wien Schwechat massiv zurückgegangen (mehr dazu).

Auch am Frankfurter Flughafen sichtet man kaum Passagiere. In der Woche vom 6. bis 12. April zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport 46.338 Fluggäste und damit 96,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

In der Woche zuvor hatte der Rückgang bereits mehr als 95 Prozent betragen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank in der Woche bis Ostern um 28,1 Prozent auf 32.027 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen sackte um 86,3 Prozent auf 1.435 Starts und Landungen ab.