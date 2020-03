Gesperrte Krankenhäuser: Immer mehr Abteilungen betroffen; 2.203 Infizierte in Ö

Serbien hat heute um 8.00 Uhr seine Grenzen für den Personenverkehr völlig geschlossen. Seit Sonntagabend konnten nur noch serbische Staatsbürger diese passieren. In diesem Zeitraum sind offiziellen Angaben zufolge über 70.000 Personen eingetroffen, was nach Angaben der Behörden ein enormes Problem beim Versuch darstellt, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte die Grenzschließung bereits gestern bekanntgegeben und serbische Staatsbürger aufgerufen, nicht durch Österreich in Richtung Serbien zu fahren. "Sie finden keinen Einlass. Es hat keinen Sinn".

Nicht alle aus dem Ausland zurückgekehrten Serben halten sich indes an die Pflicht zur Selbstisolation. Deshalb wird die Einhaltung seit zwei Tagen auch von der Polizei kontrolliert. Ab Mittag wird in Serbien auch der öffentliche Verkehr außerhalb der Städte völlig eingestellt. Auch eine Erweiterung der am Mittwoch in Kraft getretenen nächtlichen Ausgangssperre wurde angekündigt. Bis Freitagfrüh wurden in Serbien 118 Coronavirus-Infektionen gemeldet.