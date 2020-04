Düstere Prognose für heimischen Tourismus; Wie es uns mit der Corona-Krise geht

In den kommenden Wochen werden in Deutschland einer Schätzung des Statistischen Bundesamts zufolge etwa 2,6 Millionen Schüler an die allgemeinbildenden Schulen zurückkehren. Aktuell besuchen rund 1,1 Millionen Schüler die Abschlussklasse einer weiterführenden Schule, wie die Behörde heute in Wiesbaden mitteilte.

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern in Deutschland zur Lockerung der Einschränkungen in der Coronakrise dürfen Schulen in den kommenden Wochen eingeschränkt wieder öffnen. Der Betrieb soll mit Klassen beginnen, die in diesem oder im nächsten Schuljahr ihren Abschluss machen, sowie mit den obersten Klassen der Grundschulen. 1,1 Millionen Schüler befinden sich aktuell in den Abschlussklassen weiterführender Schulen, etwa 706.000 Kinder besuchen die Abschlussklassen an Grundschulen.