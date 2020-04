Deutscher Tourismusbeauftragter: "Hoffe, dass ich im Sommer nach Österreich fahren kann“

"Unser Ziel war es immer, die Schüler zurück in die Schule zu bringen. Nicht aber weil die Schule so lustig ist oder Schularbeiten so wichtig, sondern weil Schüler das soziale Umfeld der Schule brauchen", erklärt Bildungsminister Heinz Faßmann. Wie er betont, war die richtige Entscheidung keine einfache, denn "man muss immer abwägen, zwischen Schule und Infektionsrisiko". So gibt es auch zahlreiche Experten die sagen, dass man zuerst die Jüngsten wieder zurück in die Schule schicken soll, andere sagen die Älteren sollen zuerst dran kommen.

Der Plan basiert nun aber auf folgenden Punkten: Schulen werden nicht für alle zeitgleich geöffnet. Zunächst für Maturanten die am 4. und 5. Mai in die Schulen zurückkehren, denn sie brauchen einen Abschluss. Ebenso an diesen Tagen werden die Abschlussklassen der Lehrlinge, der Tourismusschulen und anderer berufsbildenden Schulen in die Schulen zurückkehren. "Wenn alles gut geht und die Infektionen nicht weiter ansteigen, dann kommt die zweite Etappe", sagt Faßmann. Diese wird für den 15. Mai geplant. Diese Etappe betrifft alle Schüler der Unterstufe, Volksschule, Neue Mittelschule und auch Sonderschulen - also alle Schulstufen der sechs bis 14-Jährigen. Sofern die Infektionen nicht ansteigen kommt die dritte Etappe, die mit 29. Mai beginnt. Diese betrifft 300.000 Schüler und setzt sich zusammen aus Berufsschülern, Polytechnischen Schülern und allen anderen Schülern über 15 Jahren. "Hier hat das 'distance learning' sehr gut funktioniert und hier sind auch die Betreuungspflichten nicht so gegeben."

Mit der zweiten und dritten Etappe kommt ein zweites wesentliches Prinzip zum Tragen. So soll es einen Schichtbetrieb geben, um die Verdünnung der Schülermengen zu bewerkstelligen. Die Klassen sollen in zwei etwa gleich große Gruppen geteilt werden. Durchschnittlich sind dann elf Schüler in der Klasse, meint Faßmann. In kleinen Schulen kann die Gruppeneinteilung entfallen. Die Schüler werden in der Klasse unterrichtet. Gruppe A am Montag, Dienstag und Mittwoch. Gruppe B am Donnerstag und Freitag. Danach wird getauscht. "So haben alle Schüler gleich viele Hausübungstage", sagt der Bildungsminister.