"Das sind keine Zahlen, das sind Leben": 1.800 US-Tote an einem Tag; 13.271 Fälle in Ö

Die Maßnahme soll am 11. April beginnen und nach derzeitiger Planung nicht länger als vier Wochen andauern, wie Werkschef Tom du Plessis am Donnerstag in Chattanooga mitteilte.

Volkswagen will wegen der Produktionspause aufgrund der Coronakrise die meisten Mitarbeiter in seinem US-Werk in Tennessee ohne Lohn beurlauben.

Uber will in der Coronakrise dutzende Millionen Atemschutzmasken an seine Fahrer rund um den Globus liefern. Eine erste Lieferung von Masken sei bereits an Fahrer in der besonders hart von der Pandemie getroffenen US-Ostküstenmetropole New York verschickt worden, teilte der US-Fahrdienstvermittler am Donnerstag mit.

Sie habe dies getan, weil ihr Sohn nach ihrer Meinung zu viel verbraucht habe. Der erboste Sohn habe seiner Mutter daraufhin ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizeisprecherin haben die wegen der Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen in Kalifornien zu einer Zunahme der Fälle häuslicher Gewalt geführt. In vielen Haushalten seien "die Spannungen stark gestiegen".

In den USA ist ein Mann festgenommen worden, der seine Mutter im Streit um Toilettenpapier geschlagen haben soll. Zu dem häuslichen Konflikt im südkalifornischen Ort Saugus sei es gekommen, weil die Mutter nach eigener Aussage den Familienvorrat an Klopapier vor ihrem 26-jährigen Sohn versteckt habe, sagte am Donnerstag eine Polizeisprecherin.

Heute wird eine Studie dazu präsentiert. Um 9 Uhr gibt es die Ergebnisse, welche Aufschluss über die Infektionsrate in Österreich liefern sollen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Montag von einer Durchseuchung von rund einem Prozent der Bevölkerung gesprochen.

Bei der großen Mehrheit der ausgeflogenen Reisenden handelte es sich um Franzosen. An Bord der in Guayaquil gestarteten Maschine befanden sich rund 170 französische Staatsbürger sowie Deutsche, Spanier, Italiener und Bürger von rund einem Dutzend anderer Staaten.

Hunderte Europäer, die wegen der Pandemie wochenlang in Südamerika ausharren mussten, sind aus Ecuador und Peru ausgeflogen worden. In der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil startete am Donnerstag eine Maschine mit rund 300 Europäern an Bord, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Ob sich auch Österreicher darunter befanden war zunächst unklar. Wegen eines technischen Defekts an der Chartermaschine der spanischen Gesellschaft Air Europa hatte sich der Abflug verzögert. Aus Peru flog eine Maschine mit mehr als 400 Europäern ab.

In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle infolge einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) um 266 auf 2.373 gestiegen. Mittlerweile wurden 113.525 Infektionsfälle bestätigt, 5.323 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der genesenen Patienten legte binnen 24 Stunden um 3.987 auf 53.913 zu.

In den USA sind am allein am Donnerstag 1.783 Menschen gestorben. Damit sind seit Beginn der Epidemie rund 16.500 Menschen gestorben, zeigen Daten der Universität Johns Hopkins. Demnach wurden bereits rund 460.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Die Zahl der täglich bestätigten Neuinfektionen in Südkorea ist erstmals seit Februar auf unter 30 gefallen. Am Donnerstag seien 27 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden heute mit. Die Gesamtzahl stieg demnach auf 10.450. Es wurden 208 Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht.

Italiens Außenminister Luigi Di Maio hatte eine Lockerung der Ausgangssperren für Ende April in Aussicht gestellt. Das Land nähere sich der "Phase 2", bei der es um die schrittweise Wiederöffnung gehe, sagte der Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung der Deutschen Presse-Agentur in einem schriftlichen Interview.

Josef Siffert und ich begleiten Sie in den Tag und informieren Sie über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise.

Die strikten Einschränkungen sollten ursprünglich nur drei Wochen dauern und Mitte April enden. In den zwei Wochen vor Verhängung der Ausgangssperre sei die Zahl der Infektionsfälle im Schnitt täglich um 42 Prozent gestiegen, sagte Ramaphosa. Inzwischen seien es nur noch durchschnittlich vier Prozent. Insgesamt haben sich nach offiziellen Angaben bisher 1.934 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 18 Menschen starben. Südafrika ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Afrika, gefolgt von Algerien mit 1.666 Infektionsfällen.

Südafrika hat die Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie um zwei Wochen verlängert. Für eine "endgültige Analyse" der Epidemie in Südafrika sei es noch zu früh, doch es gebe Hinweise darauf, dass die Maßnahmen wirksam seien, sagte Präsident Cyril Ramaphosa in einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache an die Nation.

An der Börse belasteten die Nachrichten nicht. Vielmehr legten SAP-Aktien am Donnerstag zu Handelsschluss um 4,76 Prozent auf 110,00 Euro zu und waren damit einer der größten Gewinner im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier lediglich knapp neun Prozent verloren und sich damit deutlich besser gehalten als der Leitindex.

Der Softwarekonzern SAP hat seine Geschäftserwartungen für 2020 angesichts der Corona-Krise eingedampft. Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr weniger stark steigen als zunächst gedacht, teilte der Konzern am Mittwochabend in Walldorf mit. Das bereinigte Betriebsergebnis könnte der neuen Prognose zufolge sogar sinken.

04/09/2020, 9:05 PM | Peter Temel