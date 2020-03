Bereits 3.700 Anzeigen wegen Verstößen; Erste Todesfälle in Tirol; OÖ als neuer CoV-Hotspot?

In Ägypten sind binnen 24 Stunden zwei ranghohe Generäle an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. General Shafee Dawood sei im Krankenhaus an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, berichtete das Staatsfernsehen am Montag.

Bereits am Sonntag war der Tod des für Wassermanagement zuständigen Generals Khaled Shaltout bekanntgegeben worden.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurden in Ägypten weitere ranghohe Armeeangehörige positiv getestet. Vergangene Woche hatte die Armee ein Video veröffentlicht, auf dem Soldaten in Militärfahrzeugen zu sehen waren, die in den Straßen von Kairo Desinfektionsmittel verteilten. Auch auf dem Tahrir-Platz, Schauplatz des arabischen Frühlings 2011, gaben die Soldaten Desinfektionsmittel aus.