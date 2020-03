Corona: 7.712 Fälle in Österreich; China beendet Isolation von Wuhan

Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise fliegt die deutsche Luftwaffe Patienten nach Deutschland aus. Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr, sollte am Samstag sechs schwer erkrankte Italiener in Intensivbehandlung von Bergamo nach Köln bringen. Die Maschine sei am Morgen in Köln gestartet, sagte ein Sprecher der dpa.

"In Zeiten größter Not ist es selbstverständlich, dass wir unseren Freunden zur Seite stehen. Das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Europa muss zusammenhalten", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Das Flugzeug sollte am Nachmittag zurück in Köln sein. Die Patienten sollten dann zur Behandlung in zivile Krankenhäuser gebracht werden.