CoV: 56 neue Erkrankte über Nacht, 302 in Summe + Zentralmatura verschoben

Das von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffene Rudolfinerhaus will am kommenden Montag wieder in Vollbetrieb gehen. In dem Wiener Privatspital war ein Patient am Dienstagabend positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, nachdem ein erster Test noch negativ ausgefallen war. Die betroffene Abteilung wurde gesperrt, acht Spitalsmitarbeiter wurden vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt.