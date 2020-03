1450-Hotline-Mitarbeiter am Limit; Starker Anstieg bei Intensivpatienten

Ein mit Versorgungsgütern beladener Lkw ist am Mittwoch in einem Vorarlberger Quarantänegebiet umgekippt. Der 38-jährige Lenker war gegen 8.30 Uhr auf der Arlbergstraße (L 197) von Stuben kommend in Richtung Lech am Arlberg unterwegs, um Lebensmittel zuzustellen. Dabei verlor er in einer Kurve die Kontrolle und kollidierte mit der Leitplanke, so die Polizei.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste per Kran angehoben und danach abgeschleppt werden. Am Lkw und an der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden, hieß es.