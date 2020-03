1450-Hotline-Mitarbeiter am Limit; OMV muss 4 Mrd. Euro sparen

Die österreichweit 52 Rastplätze und 87 Raststationen bleiben trotz Coronakrise weiterhin offen - unter Einhaltung verschärfter hygienischer Standards. "Das ist mir besonders mit Blick auf die Lkw-Lenkerinnen und -Lenker ein Anliegen. Diese leisten einen zentralen Beitrag in der aktuellen Krise", so Verkehrsministerin Leonore Gewessler am Donnerstag in einer Aussendung.

Mobilität müsse für alle, die nun für die Gesellschaft im Einsatz sind, weiterhin möglich sein. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Versorgung in Österreich gut aufrechterhalten wird. Wir sind in enger Abstimmung mit unseren Nachbarländern und beobachten die Situation auch an den Grenzübergängen genau", so Gewessler.