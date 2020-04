Regeln für Kirchen werden gelockert; Schwimmbäder öffnen Ende Mai

In Oberösterreich sollen ab frühestens 4. Mai Besuche in Alters- und Pflegeheimen sowie in Behinderten-Wohneinrichtungen wieder möglich sein. Das teilten LH Thomas Stelzer (ÖVP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Dienstag mit. Der genaue Zeitpunkt obliegt den Heimen, denen eine Reihe von Empfehlungen für strenge Sicherheitsvorkehrungen mitgegeben werden.

So sollen Besuche nur in Heimen, in denen es keine Verdachtsfälle oder Erkrankungen gibt, und nur in einem definierten Bereich möglich sein, in den man vom Personal begleitet wird. Die Zahl der Besucher muss auf die Empfehlungen des Bundes beschränkt sein, enge Angehörige sollen Vorrang haben. Händedesinfektion und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind Pflicht.