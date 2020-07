Brasilien: Mehr als 1.200 Tote an einem Tag; Katalonien will Maskenpflicht auch im Freien

In Tirol ist am Dienstag das positive Coronavirus-Ergebnis einer Servicekraft im Bezirk Kitzbühel bekannt geworden. Das Land startete daher einen öffentlichen Aufruf: All jene, die sich am 30. Juni, 1. und 2. Juli von 15 Uhr bis 22 Uhr als Tagesgäste im Hotel Bräuwirt in Kirchberg in Tirol aufgehalten hatten, sollen besonders auf ihren Gesundheitszustand achten. Beim Auftreten von Symptomen solle die Gesundheitshotline 1450 angerufen oder ein Hausarzt kontaktiert werden.

Die Person suchte am vergangenen Sonntag das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol auf, da sie grippeähnliche Symptome verspürte. Dort wurde sie schließlich stationär aufgenommen und getestet. Die Person gab an, bereits am vergangenen Donnerstag erste Anzeichen einer Erkrankung gespürt zu haben, konnte diese aber nicht entsprechend zuordnen und arbeitete weiter. Weil die Gesundheitsbehörde weitere Ansteckungen nicht ausschließen könne, wurde nun der Aufruf gestartet.