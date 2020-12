Christkind vs. Weihnachtsmann: Das Match gewinnen beide

Dann sind die Figuren also Konkurrenten? Nein, im Grunde nicht. Laut Volkskundeforschung traten sie regionsweise unterschiedlich auf und manchmal sogar als Duo, auch in Österreich bis weit in das 20. Jahrhundert. In Deutschland ist der Weihnachtsmann heute noch verbreiteter als das Christkind, ebenso in der Schweiz.

Weshalb bringt dann bevorzugt das Christkind Geschenke in Österreich? Die Nazis deuteten den weitverbreiteten Knecht Rupprecht zu einer germanischen Figur um. Somit hatte der Weihnachtsmann in Österreich nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes einen zu braunen Anstrich. Das meist als Mädchen mit blonden Haaren oder als Engel dargestellte Christkind war dagegen unbelastet und löste den dicken Mann ab.

Gelten die Corona-Reiseregeln für Weihnachtsmann und Christkind? Diese Frage mutet angesichts einer ernsten Pandemie seltsam an doch sie wurde tatsächlich in der „Corona-Arbeitsgruppe“ der Europäischen Union behandelt. Man drücke bei den „Weihnachts- und Wintergeschenke-Überbringern“ ein Auge zu – egal, welchen Namen sie tragen: Santa Claus, Weihnachtsmann, Père Noël. „Damit ist für Kinder in der EU ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfestes gesichert“, begründete ein Sprecher der deutschen Ratspräsidentschaft vor Kurzem. Doch wer jetzt glaubt, sich verkleidet als Weihnachtsmann frei bewegen zu dürfen, irrt: Diese Ausnahme gelte nur für die fiktiven Figuren, hieß es.