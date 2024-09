Gefährliches Spielzeug: Wie die EU Chinas Online-Billigmärkte unter Kontrolle bringen will

Briefkastenfirmen

Einer Überprüfung aber halten diese Adressen nicht stand. Viele davon sind offensichtlich nicht mehr als Briefkästen, Dutzende davon an derselben Adresse – und auf der antwortet niemand auf Anfragen. Eine angeblich europäische Adressen machten die Tester schließlich in Kalifornien aus.

Bei der EU ist man inzwischen auf das Problem aufmerksam geworden. Auf mehrfache Weise versucht man Chinas Online-Riesen unter Kontrolle zu bekommen. Der vor wenigen Monaten in Kraft getretene Digital Service Act DSA macht sie zu sogenannten „sehr großen Plattformen“. Damit müssen sich Temu, oder Shein bei ihrer Werbung an Spielregeln halten, dürfen also zum Beispiel nicht mehr vortäuschen, dass ein Produkt demnächst ausverkauft ist.

Außerdem sind sie zumindest grundsätzlich dafür verantwortlich, was sie vertreiben. Wenn sie also von der Behörde eines EU-Staates – in Österreich etwa der Konsumentenschutz – auf eine Gefahr aufmerksam gemacht werden, müssen sie das Produkt vom Markt nehmen. Doch das klingt einfacher, als es in Wahrheit ist.