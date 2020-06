Gusenbauers Vernaderer in kasachischem Spital vernommen

Es sind gespenstische Szenen: In Wien sitzen eine Staatsanwältin, eine U-Richterin und Anwälte vor einem Bildschirm, und vernehmen per Skype einen Mann, der in einem Krankenhaus in Kasachstan liegt und nicht sprechen kann. Es handelt sich um jenen Kasachen, der auf seiner Flucht in Dubai per Brief den österreichischen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer als mutmaßlichen Spion angeschwärzt hatte.