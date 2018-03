Bei den Ermittlungen gegen fünf Beamte des BVT wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs geht es nun vor allem um Daten des Wiener Anwalts Gabriel Lansky. Das sagte Justizminister Josef Moser (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Wie Anfang März berichtet, sollen im BVT Daten des Juristen nicht gelöscht, sondern weiterverarbeitet worden. Weil es eine Möglichkeit zur Fernlöschung dieser Daten gab, musste mit einer Durchsuchung im Verfassungsschutz und in Privatwohnungen vorgegangen werden. Gegen die Leiterin des Extremismusreferats wurden ebenfalls Maßnahmen ergriffen, weil sie angeblich ebenfalls die Möglichkeit hätte, die Daten zu löschen. Dateien zu Extremismus seien aber am Server verblieben, das sei "nicht einmal reingeschaut worden", sagte Generalsekretär Christian Pilnacek, der ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm.

Der Kernvorwurf lautet jedenfalls: Die Lansky-Daten wurden in einem Strafverfahren sichergestellt und die Löschung vom Oberlandesgericht Linz angeordnet. Das BVT soll diese weiterverwendet haben, wobei vorerst unklar sei, ob das stimmt. Es gehe dabei auch um Erkenntisse aus der Causa rund um den kasachischen Ex-Minister Rakhat Alijew.

Foto: AP/Ronald Zak Die weitergeleiteten Reisepass-Rohlinge nach Nordkorea, die ein Mitgrund für die Durchsuchungen waren, spielen bei den Ermittlungen ebenfalls noch eine Rolle. Die weiteren Schritte seien nun Zeugeneinvernahmen und die Auswertungen der Durchsuchungen, hieß es bei der Pressekonferenz. Moser bestätigte im Großen und Ganzen allerdings jene Vorgänge, die der KURIER bereits berichtet hat. Urache für die Ermittlungen seien zwar 40 Seiten anonymer Anschuldigungen gewesen. Für die Razzia seien aber Zeugenaussagen ausschlaggebend gewesen.

Anzeige im Jänner

Ausgelöst wurden die weitergehenden Ermittlungen durch das bereits bekannte Konvolut mit Anschuldigungen, das im Juli bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eingetroffen ist. Mitte Jänner schaltete sich BMI-Generalsekretär Peter Goldgruber ein und kontaktierte die Justiz, womit neuer Schwung in die Angelegenheit kam. Am 19. Jänner - ausgerechnet zwölf Tage vor der Verlängerung des Vertrags von BVT-Direktor Peter Gridling durch den Innenminister - übergab er ein Aktenkonvolut der Justiz und erklärte, dass er eine Sonderkommission (SOKO) bilden wollte, es aber keine Mitarbeiter gibt, die gegen hochrangige Mitarbeiter des Ministeriums ermitteln können. Zwei Zeugen machten danach erste Aussagen bei der Staatsanwatschaft - im Beisein eines Mitarbeiters des Kabinetts von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Die zwei anderen sagten ohne diese Kabinetts-Begleitung aus.

Foto: APA/HANS PUNZ Pilnacek verteidigte die Entscheidung, die umstrittene Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einzusetzen. Diese Entscheidung sei fachlich richtig gewesen.

Interessantes Detail: Pilnacek widersprach Innenminister Kickl, der die Suspendierung Gridlings am Dienstag damit gerechtfertigt hat, dass Gridling vom Zeugen zum Beschuldigten aufgestiegen sei. "Gridling war mindestens seit dem 27. Februar auch Beschuldigter", bestätigte Pilnacek bisherige Berichte des KURIER.