Bundesheer fliegt Cobra zum Einsatz

Othmar Commenda

Hubschrauber

Generalstabschefund der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit,Konrad Kogler, entwickelten nun die Einsatzszenarien. Eines ist klar:Hubschrauber, mit denen man unter Beschuss anlanden kann, gibt es weltweit nicht. Das Bundesheer verfügt aber über insgesamt 66. Die meisten sind leicht gepanzert.

Nun gibt es ein Drei-Stufen-Szenario. Die ersten Fahndungsmaßnahmen nach einem Anschlag übernehmen die Polizeihubschrauber, die mit Wärmebildgeräten dafür bestens ausgestattet sind. Dann kommen zur Verstärkung vom Bundesheer zwei Transporthubschrauber. Sie werden aus dem normalen Trainingsbetrieb herausgelöst, und sollen tagsüber innerhalb von zwei Stunden und in der Nacht in drei Stunden am Cobra-Standort in Wiener Neustadt sein. Das wäre schnell genug, denn vor einem Cobra-Einsatz müsse ohnehin der Einsatzort genau erkundet werden.