Bürger stärken Gemeindechef den Rücken

Als Wirtschaftstreibender war er bis 2011 für die Vertriebsgesellschaft der mittlerweile in den Konkurs geschlitterten WIGO Haus tätig. Nach massiven Umsatzeinbußen hatte er seinen Kunden sogenannte " St. Georgener Rabatte" gewährt. Er gesteht, allein in seiner Heimatgemeinde von sechs Häuselbauern Schwarzgelder bar entgegengenommen zu haben, in einem Fall "mangels räumlicher Alternativen" in einem Besprechungszimmer im Amt – insgesamt 139.000 Euro.

Diese will er in die Firma rückgeführt haben. "Entsprechende Unterlagen habe ich geschreddert, als es 2011 auf der Gemeinde zu einer Finanzprüfung kam", erzählt er. "Ich geb’s zu: ich bin vom schmalen Grad abgerutscht; allerdings bin ich nicht für die Schließung des Unternehmens verantwortlich und erhalte aktuell so viel positives Feedback, dass ich einen Rücktritt als Bürgermeister überhaupt nicht andenke."