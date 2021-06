Brenner-Kontrollen wie zu alten Zeiten: "Wir haben von der Grenze gelebt"

Von vielen Häusern bröckelt die Fassade. Doch einen Schönheitspreis hätte der Grenzort Brenner auf dem gleichnamigen Pass zwischen Österreich und Italien auch in der Vergangenheit nie gewonnen. Vor 18 Jahren haben Süd- und Nordtiroler hier auf 1370 Metern Höhe das Ende der Kontrollen gefeiert. Jene Grenze, die nach dem Ende des ersten Weltkriegs das historische Tirol in zwei Teile zerrissen hat, wurde durch den Schengen-Beitritt Österreichs am 1. April 1998 und den Abbau der Schranken praktisch unsichtbar.

"Wir haben uns alle gefreut, als der Schlagbaum gefallen ist", erinnert sich Franz Kompatscher, Bürgermeister der Südtiroler Gemeinde Brenner, an das historische Ereignis. Dafür, dass Österreich am Pass wieder Grenzkontrollen einführt, hat er Verständnis: "Aber es ist traurig, wenn es so weit kommt", sagt der 59-Jährige.