Bodybuilder: Spitzensport ohne Doping ist eine Illusion

Franz K. ist ein Bär von einem Mann. Er ist ein international erfolgreicher Bodybuilder. Und er gibt offen zu, dass hartes Training allein für so einen Körper nicht reicht. Allerdings anonym. Würde sein echter Name in Zusammenhang mit Anabolika veröffentlicht werden, wäre es das Ende seiner Karriere. "Alle tun es. Aber keiner spricht darüber", sagt er.

Mit 15 Jahren hat Franz K. mit dem Sport begonnen. Und irgendwann stand er vor der Entscheidung: "Wenn du Spitzensportler sein willst, bist du in dem System dabei. Oder du pfeifst auf den Sport", sagt er. Er entschied sich dafür, mit diversen Präparaten nachzuhelfen. Und er sagt: Meiner Meinung nach sollte das Zeug im Spitzensport frei gegeben werden, damit endlich diese Heuchelei aufhört. Glaubt wirklich jemand, dass man mit bis zu 140 km/h die Streif runterfahren kann, ohne etwas zu nehmen, das einen stärker macht?" Dass Spitzensport ohne Doping nicht möglich sei, sehen Experten anders (siehe unten).

Oder wie sein Anwalt Werner Tomanek sagt: "Wenn man neue Rekorde haben will, dann soll man entweder nicht so genau hinschauen oder ehrlich sagen: Das ist einmal so." K.’s Vorschlag: Blutproben bei den Profis nehmen. Aber nicht wegen einer Doping-Kontrolle. "Sondern einfach um zu schauen, ob sich die nicht umbringen von den Blutwerten her."

Dosis macht das Gift

Ab einem gewissen Trainingsvolumen würde Doping den Körper schützen, ist K. überzeugt, entgegen der gängigen medizinischen Lehrmeinung. "Wenn du ein gewisses Trainingslevel überschreitest, würdest du sonst schwere gesundheitliche Schäden davontragen. Die Dosis macht das Gift."

Franz K. wurde bei Wettbewerben niemals positiv auf Anabolika getestet. Ins Visier der Doping-Ermittler der Polizei geriet er dennoch. Er wurde verdächtigt, europaweit Anabolika zu verkaufen. "Die haben gegen ihn ermittelt, als wäre er der Pablo Escobar (kolumbianischer Drogenbaron, Anm.)", sagt Tomanek. "Übrig geblieben ist das, was man einstecken kann in zwei Hosensäcke." Konkret: Nach fünf Wochen in Untersuchungshaft wurde Franz K. zu einer Geldstrafe von 1440 Euro verurteilt. An Bewerben nahm er trotz der Verurteilung teil. "Das interessiert doch keinen. Was hat das mit dem Wettkampf zu tun? Dann hätten wir eine leere Bühne."

Hexenjagd

Für Franz K. waren die Ermittlungen blanker Hohn: "Ich betreibe jahrelang Spitzensport, habe wirklich Erfolge eingefahren für unser Land. Und was ich gekriegt habe, war eine Verfolgung wie bei einer Hexenjagd." Als Bodybuilder habe man keine Lobby, beklagt er. "In Osteuropa werden Bodybuilder gefeiert wie Helden. Bei uns hätten die Leute gerne, dass solche Erfolge ausschließlich von Liegestütze kommen."

Was dem Spitzensportler Sorgen bereitet, ist die fehlende Information. "Das passiert durch die Illegalität, die Tabuisierung. Ärzte kennen sich bei den Präparaten gar nicht aus. Das wäre für sie auch unethisch. Die Dosierungen, die Fitness-Sportler teilweise nehmen – da würde ich mich nicht drübertrauen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind und wie viel ich brauche, damit ich die maximale Wirkung und die geringste Nebenwirkung erziele." Doch das reiche nicht. "Um im Sport gut zu sein, muss ich mehr trainieren, besser essen und noch besser arbeiten."

Unwissenheit

Junge Männer, die möglichst rasch Muskeln aufbauen wollen, würden ihre Informationen aus fünfter Hand bekommen. "Wenn ich höre, was die Leute da mischen, stellt es mir die Haare auf. Im Breitensport braucht es da deutlich mehr Kontrolle."

Beliebt seien Prohormone oder Testosteron. "Da wird frei heraus durchprobiert." Durch Wissen und offenes Reden könnte man viel bei Jugendlichen bewirken, ist er überzeugt. "Vorbilder müssen offen sagen dürften: ,Burschen, macht’s das so nicht, das macht euch kaputt.‘" Er selbst, sagt er, könnte durch sein Wissen viel Schaden verhindern. "Aber ich bin eine Persona non grata."

Das sieht auch Tomanek so: "Jemanden zu strafen, der das nimmt, ist absurd. Der, der das industriell in Verkehr setzt im großen Stil, in Studios an Pubertierende verkauft, die noch nie im Leben eine Hantel in der Hand hatten – dagegen muss etwas getan werden."