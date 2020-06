Bisher sechs Tote im Straßenverkehr zu Ostern

In Sachen Stau machten am Osterwochenende nur unangekündigte Bauarbeiten auf der Innkreisautobahn A 8 bei Haag, OÖ, am Probleme. „Eigentlich sollten die Vorbereitungen für die Bauarbeiten auf dieser Höhe erst in der nächsten Woche starten. Durch ein Missverständnis wurde schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag damit begonnen“, erklärt Mobilitätsexperte Harald Lasser vom ÖAMTC. Die Folge waren kilometerlange Staus. Nach rund einer Stunde stellte man die Bauarbeiten ein.

Dass am verkehrsreichen Osterwochenende ein Chaos auf Österreichs Straße ausblieb, liegt laut Experten auch an den nun fertiggestellten zweiten Spuren im Tauern- und im Pfändertunnel.