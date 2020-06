Birnbacher-Prozess auf 1. Oktober vertagt

Richard Soyer, bekannter Strafrechtler und Verteidiger von Dietrich Birnbacher, spielte Orakel. "Wir werden Geschichte schreiben, Urteil um drei Uhr früh", sagte er am Freitag in einer Verhandlungspause. Doch so weit ließ es Richter Manfred Herrnhofer nicht kommen.

Es war 18.02 Uhr, als der Richter Einsehen hatte und verkündete: "Vertagt. Fortsetzung am 1. Oktober um 9 Uhr." Zu diesem Zeitpunkt hatte sich abgezeichnet, dass es weit nach Mitternacht werden würde, denn man war erst mitten in der in der Strafprozessordnung vorgesehenen – und von zwei Verteidigern beantragten – wörtlichen Verlesung von hunderten Aktenseiten. Noch keine Rede von den Plädoyers der Anklage, der Privatbeteiligtenvertreter und der Anwälte sowie den Schlussworten der vier Angeklagten. Um über Schuld oder Unschuld sowie das Strafausmaß (Untreue ist mit bis zu zehn Jahren Haft bedroht) zu beraten, musste mit weiteren zwei Stunden gerechnet werden.

Der Richter hatte schon in der Mittagspause des Untreue-Prozesses um das Millionenhonorar, das Steuerberater Birnbacher für die Begleitung des Verkaufs der Landesanteile an der Hypo-Bank an die Bayern LB erhalten hatte, kein gutes Gefühl: "Ich weiß nicht, ob wir heute fertig werden." Er sollte Recht behalten. Denn um keinen Verfahrensfehler zu begehen – und damit Grund für eine Nichtigkeit zu liefern –, ließ er weitere Anträge der Verteidigung zu. So etwa musste sich der Wirtschaftstreuhänder Michael Schober von Delloite kurzfristig in Wien ins Auto setzen, um um 17 Uhr bei Gericht aussagen zu können.

Was Schober angab, "saß" allerdings. Zwei Zitate: "Ich nehme an, dass Kollege Spitzer mit den Vorständen der Landesholding Kontakt hatte." Und: " Spitzer hat bereits an einem Bericht gearbeitet, als ich eingebunden wurde. Der Prüfungsauftrag wurde stark eingeschränkt." Jetzt weiß man, warum sich Gutachter Gottfried Spitzer, gegen den inzwischen die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, der Aussage entschlagen hat. Ebenso wie der Sachverständige Rudolf Siart und die Anwältin Astrid Wutte-Lang.