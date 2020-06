"Big Brother" im Innenministerium erspart unnötige Behördenwege

Pro Jahr sind 75.000 Geburten, ebenso viele Todesfälle und 36.000 Eheschließungen zu verwalten. Der Aufwand ist enorm. So sind bei einem Todesfall elf sogenannte "Verständigungen" innerhalb der Behörden fällig – Dokumente, die per Brief von Behörden zu Behörden geschickt werden, um die Register zu aktualisieren. Durch das ZPR fallen etwa 1,5 Millionen solcher Briefe weg. Die Verantwortlichen im Innenministerium rechnen mit einer jährlichen Einsparung von einer Million Euro. Damit hätte sich das System mit seinen Gesamtkosten von sechs Millionen Euro in sechs Jahren amortisiert.