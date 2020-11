Österreicher sind im zweiten Lockdown mehr unterwegs; Trump-Sohn infiziert

In Italien ist am Freitag die Zahl der Coronavirus-Infizierten in 24 Stunden weiter gestiegen, allerdings sinkt der Reproduktionswert im Land. Die Zahl der Neuansteckungen kletterte von 36.176 auf 37.242. 699 Tote wurden gemeldet, am Vortag waren es 653, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar in Italien 48.569 Personen mit oder am Coronavirus.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 238.077 Tests durchgeführt. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne betrug 739.471. Jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 33.610 auf 33.957, berichtete das Gesundheitsministerium. Auf den Intensivstationen im Land lagen 3.748 Patienten, 36 mehr als am Vortag.