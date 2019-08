Homeinvasion in Salzburg: Was bisher bekannt ist und was nicht

Der KURIER hat zusammengefasst, was bisher zum bewaffneten Überfall auf das Privathaus einer Salzburger Juwelierfamilie bekannt ist und was nicht.

Im Lauf des Freitags will die Polizei neue Erkenntnisse bekanntgeben.

Bisher bekannt ist

Am Donnerstagvormittag überfielen drei bewaffnete Täter das Privathaus einer Juwelierfamilie am Heuberg in Koppl, attackierten die Bewohner und forderten in gebrochenem Englisch die Herausgabe von Wertsachen.

Es gab keine Verletzten, allerdings erlitten die betroffenen Familienmitglieder einen Schock und wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreut. Einen Leichtverletzten gab es bei den Einsatzkräften zu beklagen. Eine Zivilstreife kam am Weg zum Einsatzort von der Fahrbahn ab, dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.