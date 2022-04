Betrunkener Einbrecher wirft Gartenzwerg auf Auto und verwüstet Garten

St. Patricks Day ist schon über ein Monat her, ein Ire hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar nachgefeiert. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt riefen in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.45 früh, die Polizei zu Hilfe.