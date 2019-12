Betrug: Suspendierung von Ex-ÖVP-EU-Parlamentarier gefordert

Die rechtskräftigen Anklage gegen den ehemaligen EU-Abgeordneten Seeber, nunmehr Direktor des Tiroler Verbindungsbüros der Europaregion Tirol in Brüssel, lässt weitere Rufe nach Konsequenzen laut werden. Tiroler SPÖ, NEOS und Liste Fritz forderten, wie zuvor die Freiheitlichen, die Suspendierung Seebers bis zur Klärung der Vorwürfe.

Die aktuelle Debatte werfe einmal mehr ein ungünstiges Licht auf die Tiroler Repräsentanz in Brüssel, erklärte SPÖ-LAbg. Benedikt Lentsch, auch Europasprecher seiner Partei. "Wir müssen jedenfalls verhindern, dass jetzt auch noch das Tiroler Image in Brüssel leidet. Insofern ist die Suspendierung Seebers bis zur Aufklärung der Vorwürfe für mich alternativlos", so Lentsch. Er übte auch Kritik am Einfluss des Tirol-Büros an sich: "Wir haben zwar in Brüssel das Tirol-Büro, der politische Einfluss am Brüsseler Parkett geht allerdings gegen Null. Andere Bundesländer wie Wien oder auch das deutsche Bundesland Bayern haben über die Jahre sehr professionelle Netzwerke in Brüssel aufgebaut. Daran sollte sich Tirol ein Beispiel nehmen".

Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint nahm Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter in die Pflicht. Dieser habe "dringenden Handlungsbedarf". "Er muss für volle Aufklärung und maximale Transparenz sorgen, weshalb Richard Seeber bis zur Klärung aller Vorwürfe zu suspendieren ist", forderte Sint. Zuvor hatte bereits die Tiroler FPÖ Konsequenzen für Seeber als Direktor des Verbindungsbüros gefordert.

Der Landessprecher der Tiroler NEOS, Dominik Oberhofer, forderte von Seeber bis Klärung der Causa "seine Funktion zumindest vorübergehend" zurückzulegen. "Als politisch erfahrenem Menschen ist ihm sicher bewusst, dass durch die im Raum stehenden Anschuldigungen diese Repräsentationsaufgaben nicht mehr ausgeführt werden können", meinte er.

Seeber wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Mandatar Scheinverträge und Scheinrechnungen eines externen Beraters für nicht erbrachte Leistungen vorgelegt zu haben. Die Schadenshöhe soll bei 409.956 Euro liegen. Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) hat mittlerweile Anklage gegen Seeber und den damaligen Berater, einen rumänischen Staatsbürger, erhoben. Der Prozess soll Anfang kommenden Jahres in Innsbruck über die Bühne gehen. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten ein bis zehn Jahre Haft. Seeber bestreitet die Vorwürfe vehement.