Berlin: Musiker soll junge Österreicherin vergewaltigt haben

Weil er eine 15-jährige Österreicherin, die auf Berlin-Besuch war, mit einem Joint gefügig gemacht und vergewaltigt haben soll, steht der 36-jährige Musiker Peter W. vor dem Berliner Landgericht.

Der Verdächtige soll die jugendliche Österreicherin laut einem online-Bericht der Bild-Zeitung im Februar 2014 auf der Straße angesprochen und sie überredet haben, an seinem Joint zu ziehen. Anschließend soll er das durch die Droge beeinflusste Mädchen in sein Haus in Berlin-Friedrichshain gelockt und vergewaltigt haben.

Die Anklage wirft ihm sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vor.