Bei Schlepper-Unfall verstorbene Flüchtlinge werden obduziert

Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland werden am Dienstag die drei toten Flüchtlinge obduziert. Ein Ergebnis könnte es noch am Spätnachmittag geben, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Anfrage der APA. Auch ihre Identität könnte dann geklärt sein. Der mutmaßliche Schlepper, ein dreißigjähriger Russe, befindet sich indes weiter in U-Haft in der Justizanstalt Eisenstadt.