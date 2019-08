Bankomatbande hat wieder zugeschlagen: Bereits der zehnte Coup

Ersten Informationen zufolge dürften die Kriminellen den Bankomaten zunächst aufgeschnitten haben. Um Spuren zu verwischen, wurde auch in der Nacht auf Mittwoch anschließend Feuer gelegt.

Der Modus Operandi der vermutlich aus dem slowakischen Raum stammenden Täter ist immer derselbe. Sie führen die Coups an den jeweiligen Tatorten mit gestohlenen PS starken Autos durch, um im Fall eines Aufeinandertreffens mit der Polizei im Vorteil zu sein. In einigen Fällen wurden die Fluchtfahrzeuge später an entlegenen Orten abgefackelt, um Spuren zu verwischen.

Auch was ihre Flucht anbelangt, sind die Verbrecher auf alles vorbereitet. Polizeifahrzeugen haben sie bereits eiserne Krähenfüße vor die Autos geschmissen. Deshalb spricht die Polizei in dem Fall auch von der „Operation Krähe“. In einigen Fällen wurde vor den Taten an den Einsatzfahrzeugen der umliegenden Polizeiinspektionen die Reifen aufgestochen. Damit wurde die Exekutive handlungsunfähig gemacht.

Die Landeskriminalämter in NÖ und dem Burgenland ermitteln in der Serie auf Hochtouren. Bis jetzt waren die Täter aber immer einen Tick schneller.