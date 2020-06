Bahnstrecke vermutlich ab Dienstag wieder offen

Geht alles nach Plan, soll der Fernverkehr Dienstag ab 17 Uhr wieder auf Schiene sein, berichtet ÖBB-Sprecher Christoph Posch. Seit Sonntag wurden Tausende Passagiere mit Ersatzbussen zwischen dem Grazer Hauptbahnhof und Bruck an der Mur sowie St. Michael gebracht, wo sie in Züge umstiegen. Aufatmen werden auch die Verantwortlichen in den Industriebetrieben rund um Graz: Der Güterverkehr musste seit der Sperre über Slowenien umgeleitet werden, das bedeutete Umwege von 600 Kilometern. Viele Betriebe stellten auch auf Lkw-Transporte um, das Wochenend-Fahrverbot wurde vorübergehend aufgehoben.

Weil die Problemstelle Frohnleiten demnächst erledigt ist, können die ÖBB eine zwei Jahre lang geplante Sanierung in der Südsteiermark in Angriff nehmen: Bei Ehrenhausen sind für vier Wochen auf sechs Kilometern Länge Arbeiten geplant, deshalb muss die Strecke zwischen Spielfeld und Leibnitz gesperrt werden. Für 9000 Fahrgäste wird Schienenersatzverkehr benötigt. Außerdem müssen die Güterzüge über das Murtal umgeleitet werden. Der Start der Bauarbeiten wird allerdings um ein paar Tage verschoben.