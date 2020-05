Autofahrer zückten die Gaswaffen

Auch in Wien zückte ein Mann einen Gasrevolver. Bei der Auffahrt in der Parkgarage in der Ernst-Kein-Gasse in Floridsdorf war ein 45-jähriger Lenker nicht mit der Fahrweise des vor ihm fahrenden Mannes einverstanden. Er betätigte die Lichthupe und gestikulierte wild. Auf der nächsten Parkebene stiegen die beiden aus, der 61-jährige Pensionist zückte den Gasrevolver. Er habe sich bedroht gefühlt, gab er an. Er wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Übrigens: Die beiden Ehefrauen saßen jeweils auf dem Beifahrersitz.

Ein 33-Jähriger ballerte in der Nacht auf Donnerstag auf offener Straße in Wien-Landstraße aus einer Gaspistole. Drei Passanten brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Der Schütze wurde in der Pettenkofengasse festgenommen. Er konnte keinen Grund für die Schüsse nennen.