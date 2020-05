Auto flog in Fluss: Lenker rettete sich durch Heckklappe

Drei Wochen ist es her, da musste die Feuerwehr im Bezirk Wolfsberg ein Fahrzeug aus der Hochwasser führenden Lavant bergen. Im Inneren befand sich die Leiche eines 30-Jährigen. Der Mann war mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Packer Straße abgekommen und gegen eine Leitschiene gekracht. Der Pkw hob ab und landete auf dem Dach im nahen Fluss.

Freitagabend ereignete sich unweit der Unglücksstelle von damals praktisch der gleiche Unfall erneut. Mit einem wesentlichen Unterschied: Der Fahrer überlebte. "Er hatte zehn Schutzengel", sagt Christoph Gerak von der Feuerwehr Wolfsberg. Der derart behütete Unfalllenker, ein 28-jähriger Arbeiter, war ebenfalls in einer Linkskurve von der Fahrbahn geschleudert worden und hob an einer Leitschiene ab. Das Auto des Mannes landete auf dem Dach. Der Pkw wurde 25 Meter abgetrieben und blieb an einem Stein hängen, teilte die Polizei mit. Der leicht verletzte 28-Jährige konnte sich durch die Heckklappe seines Wagens selbst befreien. Und das war gar nicht so leicht. "Das Auto war total zusammengedrückt", schildert Feuerwehrmann Gerak. Die Heckklappe sei wahrscheinlich der einzig mögliche Ausweg gewesen. Der Mann konnte sich ans Ufer retten. Andere Autofahrer fanden ihn. Ein Alkoholtest verlief positiv.