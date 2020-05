Austro-Dschihadist wird für tot erklärt

Der nächste Austro-Dschihadist dürfte im Krieg in Syrien gefallen sein. Der 23-jährige Tschetschene Mikail A. soll in Aleppo in Syrien getötet worden sein. Das für seinen Wohnsitz zuständige Bezirksgericht leitete nun das Verfahren für eine Todeserklärung ein. Der 23-Jährige ist kein Einzelfall.

Zumindest 130 Austro-Dschihadisten sollen laut dem österreichischen Verfassungsschutz in den Krieg nach Syrien oder in den Irak gereist sein. Signifikant ist den Behörden zufolge ein hoher Anteil an jungen Männern aus Tschetschenien (Warum so viele Tschetschenen in den Dschihad ziehen). Die Behörden beobachteten, dass 40 Kämpfer wieder nach Österreich zurückkehrten. Rund 20 der 130 mutmaßlichen Gotteskrieger sollen im Krieg gefallen sein.

Darunter der vierfache Vater Hasan B., der einst mit seiner Familie von Tschetschenien nach Wien geflohen war. "Ich weiß nicht, warum er nach Syrien gegangen ist", sagt seine Witwe Zarema O. "Er hat mir gesagt, er reist in die Ukraine. Dann stand die Polizei vor der Tür und sagte, er ist in Syrien gestorben." Vor Kurzem wurde Hasan B. offiziell für tot erklärt. Er dürfte bei Kriegshandlungen rund um den Flughafen Aleppo ums Leben gekommen sein.