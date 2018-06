Aus Voitsberg und Bärnbach wird fünftgrößte steirische Stadt

LH-Stellvertreter: "Volle Unterstützung"

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer ( SPÖ) befürwortete die Fusion: "Das Vorhaben hat meine volle Unterstützung." Bei den kommenden Gemeinderatssitzungen der beiden Städte wird die Zusammenlegung auf der Tagesordnung stehen.

Bürgermeister Meixner war bereits 2009 ein Projekt namens "Weststeirer City" vorgeschwebt, welches die Zusammenschließung von Voitsberg, Köflach, Bärnbach, Maria Lankowitz und Rosental beinhaltet hätte. Damals wie auch bei den per 1. Jänner 2015 in Kraft getretenen umfangreichen Gemeindefusionen in der Steiermark war nichts daraus geworden.