Die "Augenweide" in Wien eröffnet: Gut durchdachte Reizüberflutung

Damit es nicht fad wird

Am einen Ende des Lokals befindet sich die Bar, am anderen Ende werden Sushi und Maki zubereitet. Und zwar ebenfalls von einem, der es kann: Walter Sidoravicius hat sein Handwerk in Japan gelernt, üblicherweise findet man ihn in seinem Beach Club auf Ibiza. „Er bringt Sushi in einer Qualität nach Wien, die es in dieser Form bisher in der Stadt nicht gibt“, sagt Prascer.

Zwischen den drei Stationen Bar, Grill und Sushi-Theke liegen mehr als 50 Meter und unfassbar viel spannendes Mobiliar. „Da wird einem beim Schauen nicht fad“, sagt Prascer. „Zu uns kann man dreimal pro Woche kommen und jedes Mal in anderem Ambiente essen.“ Die Kellner eilen zwischen den Bereichen hin und her. Denn serviert wird hier alles überall.