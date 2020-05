Diese Gäste sind nicht willkommen

Die Trafikantin schüttelt schon beim Erwähnen der Flüchtlinge verständnislos den Kopf. Und der Herr an der Bar sagt: „Weißt, wo die hingehören? Auf den Ingelsberg.“ Der Ingelsberg ist aufgrund akuter Felssturzgefahr behördlich gesperrt.

Bad Hofgastein im Salzburger Pongau. 6750 Einwohner auf 859 Meter Höhe. 145.000 Gäste kommen jedes Jahr in die international bekannte Kur- und Wintersportgemeinde. Die sind willkommen. Die 15 Asylwerber, die seit Anfang Dezember hier hausen, eher weniger.

Deutsche, Italiener, Niederländer, Russen – die kennt man in Bad Hofgastein. Aber Tschetschenen, Bangladeschi und Pakistani?

Asylantenunterkunft in Bad Hofgastein (Kurhaus Bräu-Moser) Bild: Walter Schweinöster