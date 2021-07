Asylbescheid: Umzug einer Österreicherin nach Afghanistan sei "zumutbar"

Im KURIER-Gespräch erzählt Edris F., er habe in Kabul gelebt und als Manager eines Busunternehmens gearbeitet. Sein Vater, ein Polizist, sei von den Taliban ermordet worden, weil er den Bruder eines Talibans verhaftet hätte. Jahrelang sei seine Mutter mit den sechs Kindern vor den Taliban auf der Flucht gewesen. "In Kabul habe ich mich sicher gefühlt", erzählt er. Doch dann sei er von den Taliban aufgespürt worden: "Sie haben mich mit einem Messer attackiert, ich war voller Blut und wurde bewusstlos. Ich bin erst im Krankenhaus wieder aufgewacht." Daraufhin verließ er Afghanistan. Sein Bruder, der noch dort lebt, sei ebenfalls von den Taliban attackiert worden: "Sie haben ihm den ganzen Bauch zerstochen. Er hat überlebt, sitzt aber im Rollstuhl und kann nicht mehr arbeiten", sagt Edris.

Er versucht, sich in Österreich zu integrieren, besucht Deutschkurse und absolviert eine Lehre als Koch. Außerdem hat er Anschluss an Hannahs Familie und Freunde – ein Fotoalbum mit Bildern aus dem Alltag illustriert dies. Dennoch steht im Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl: "Es bestehen keine besonderen sozialen Kontakte, die Sie an Österreich bänden." Zu seiner Beziehung mit Hannah hieß es, er habe "sein Familienleben in einem Zeitraum gegründet", in dem der Ausgang des Verfahrens nicht feststand. Er habe damit rechnen müssen, dass der Asylantrag negativ entschieden werde, heißt es weiter. Und dann: "Es ist Ihnen zumutbar, sich mit Ihrer Freundin im Herkunftsland niederzulassen."

Hannah R. ärgert sich: "Wir waren optimistisch, da er ja eindeutig einen Fluchtgrund hatte." Im Juli hatte Edris F. die erste Einvernahme: "Man hat ihm nicht zugehört und auch die Dolmetscherin war nicht entsprechend qualifiziert. Sie konnte nicht einmal seinen Bescheid aus dem Krankenhaus verstehen", sagt Hannah. Auch dass ihr quasi nahegelegt werde, nach Afghanistan zu ziehen, verärgert sie. Auf der Website des Außenministeriums heißt es zu Afghanistan, es bestehe "das Risiko von gewalttätigen Auseinandersetzungen, Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen und kriminellen Übergriffen". Daher rate man Österreichern dringend, das Land zu verlassen. "Und da soll ich hinziehen?", fragt sie.

Doch sie wollen nicht aufgeben, sagt die 28-Jährige: "Wir holen uns nun Hilfe bei einem Anwalt. Ich bin zuversichtlich. Es muss ihm nur einmal jemand zuhören."