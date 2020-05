"Asylantenvirus": Scharfe Kritik an Nepp; Frankreich: Erster Fall schon im Dezember

Er schrieb der Band den Hit "Golden Brown", The Stranglers Keyboarder Dave Greenfield. Nun ist Greenfield im Alter von 71 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. Greenfield war in der Klinik wegen Herzbeschwerden in Behandlung, am Sonntag verstarb Greenfield an den Folgen einer Infektion mit Corona, wie die Band via Twitter mitteilte.