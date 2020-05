Wer arbeiten darf – und wer nicht

Es ist ein Problem, das angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise an Brisanz gewinnt: Von den 50.000 Flüchtlingen, die heuer nach Österreich kommen, werden wohl die meisten die oft jahrelange Wartezeit bis zur Erledigung ihres Asylantrags in quälender Untätigkeit verbringen müssen.

Aufgrund der strengen Regelungen verfügen derzeit gerade einmal 200 Asylwerber (von rund 35.000 in Grundversorgung) über eine Beschäftigungsbewilligung, wovon 106 Lehrlinge sind. In Wien sind es laut AMS 36 (25 Lehrlinge). Der Großteil ist in der Gastronomie tätig. Auch die Zahl der selbstständig Beschäftigten sei laut AMS wohl nur marginal.

Der überwiegenden Mehrheit bleibt der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. Wie etwa Hanan Mesleh, die vor vier Jahren mit ihrer Tochter aus Palästina floh.Sie spricht Arabisch, Hebräisch, Englisch und Russisch. Sie hat einen Master-Abschluss und war in ihrer Heimat als Journalistin tätig. In Österreich darf sie trotzdem nicht arbeiten, weil sie noch keinen positiven Asylbescheid hat.

"In Oberösterreich hab ich zwei, drei Mal die Woche ohne Bezahlung für einen Sozialmarkt gearbeitet", erzählt Mesleh. In ihrer jetzigen Bleibe, im Karwan Haus der Caritas in der Wiener Josefstadt, arbeitet sie als Übersetzerin. Geld gibt es auch dafür nicht. Mesleh muss von 200 Euro im Monat leben, die nötige Zahnregulierung für ihre Tochter geht sich dadurch nicht aus. "Ich bin sehr froh, dass ich hier in Österreich in Sicherheit bin, aber dieser Zustand ist sehr ärgerlich."

