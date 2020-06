Arzt in Italien: "Covid-19 existiert nicht mehr"; Neue Aufregung um "Kitzloch"

Nach einer 48-stündigen weitgehenden Ausgangssperre in der Millionenmetropole Istanbul und 14 weiteren türkischen Städten und Provinzen dürfen die Menschen ihre Häuser wieder verlassen. Das Ausgehverbot, das am Freitag in Kraft getreten war, lief am Sonntag um Mitternacht aus.

"Wir werden weiter zu 150 Prozent darauf fokussiert bleiben, die US Open im Billie Jean King National Tennis Center in New York zu unserem Datum auszutragen", sagte Allaster gegenüber der Associated Press.

Und die US Open im von der Pandemie schwer getroffenen New York? Die Organisatoren kämpfen noch darum. Der Hauptbewerb soll am 31. August starten. Stacey Allaster, die Geschäftsführerin im mächtigen US-Tennisverband USTA, erwartet, dass die US Open zum üblichen Termin abgehalten werden.

In Russland dürfen die Einwohner der Hauptstadt Moskau nach neun Wochen wieder ihre Häuser verlassen. Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in der 12,7 Millionen großen Metropole teilweise aufgehoben.

Das brasilianische Gesundheitsministerium hat einen Anstieg von 16.409 Coronavirus-Fällen auf die Gesamtzahl von 514.849 verlautbart. Brasilien verzeichnet nach den USA den zahlenmäßig heftigsten Ausbruch der Infektion. In den letzten 24 Stunden sind laut Gesundheitsministerium weitere 480 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich zum ersten Mal seit Monaten wieder im Freien gezeigt. In der Nacht auf Montag veröffentlichte der Palast eine aktuelle Aufnahme der 94-jährigen Monarchin bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Reiten in der Parkanlage von Schloss Windsor. Sorgen um die Gesundheit ihres Staatsoberhaupts, so scheint es, müssen sich die Briten vorerst wohl nicht machen. Auf dem Foto ist die Queen auf dem Rücken eines Ponys zu sehen, das auf den Namen Balmoral Fern hört. Sie trägt ein pinkfarbenes Kopftuch, eine grüne Tweed-Jacke und weiße Handschuhe.

In Tirol hat sich am Sonntag weder die Zahl der Coronavirus-Infektionen noch jene der Genesenen verändert. Demnach waren weiter 18 Personen am Coronavirus erkrankt. Auch die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb konstant bei 108. Als genesen galten 3.420 Personen.

Der Beschluss der griechischen Behörden aufgrund konkreter Zahlen zu beweisen, dass die gesundheitliche Lage in Norditalien unter Kontrolle ist", sagte der Präsident Venetiens, Luca Zaia. "Die Griechen sind über die sanitäre Lage in Norditalien nicht gut informiert. Wir sind nicht die Verpesteten Europas", kommentierte der Tourismusbeauftragte der Emilia Romagna, Andrea Corsini.

In der Slowakei werden die meisten öffentlichen Schulen nach der Schließung wegen der Coronapandemie am Montag wieder den Unterricht aufnehmen. Zwischen 70 und 80 Prozent der Grundschüler werden damit wieder auf der Schulbank sitzen, wie Bildungsminister Branislav Grohling laut der slowakischen Nachrichtenagentur Tasr am Sonntag erklärte.

05/31/2020, 2:52 PM | Stefan Hofer