Anschlag geplant? Polizei verhaftet zwei Terrorverdächtige

Mitte dieser Woche verhaftete die Polizei zwei mutmaßliche Terroristen aus Wien in Niederösterreich. Die beiden Tschetschenen (für sie gilt die Unschuldsvermutung) sitzen in Wr. Neustadt in Haft. Sie sollen einen Anschlag in Wien zwischen 24. und 31. Dezember geplant haben. Erich Habitzl, Leiter der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, bestätigte einen entsprechenden Bericht auf heute.at.