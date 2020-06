Angriffe auf linke Demos: Das rechte Wolfsrudel von Favoriten

Solche Szenen wiederholten sich in Wien-Favoriten in letzter Zeit regelmäßig. Die zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Kurden lassen auch in der austrotürkischen Community niemanden kalt. Laut sagen trauen sich das allerdings die Wenigsten. Kritik an den eigenen Leuten wird schnell als Nestbeschmutzung oder gar Verrat wahrgenommen. Zudem ist es nicht einfach ist, die Schuldigen auszumachen.

Fakt ist, dass junge, gewaltbereite Männer immer wieder linke Demonstrationen stören. Mit dem Ziel, Anhänger der türkischen Opposition oder Kurden, die sie pauschal als PKK-Terroristen abstempeln, einzuschüchtern. Sie schwingen Türkei-Fahnen und zeigen den Wolfsgruß. Einem bestimmten Verein dürften die Störenfriede nicht angehören.

Moscheen erreichen Jugendliche nicht

Zwar gibt es in Österreich mit der "Türkischen Föderation" einen Ableger der nationalistischen türkischen MHP - sprich der Grauen Wölfe. Dabei handelt es sich aber um einen Moschee-Dachverband, der zwei Kultusgemeinden in der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) stellt. Kritiker sehen deshalb die IGGÖ gefordert, hier deeskalierend aufzutreten.

Ein grundlegendes Problem ist aber, dass den Moscheen generell die Jugendlichen abhanden kommen. Das Angebot der religiösen Vereine deckt sich zu wenig bis überhaupt nicht mit der Lebenswelt der Jugend. Die IGGÖ oder ihre Kultusgemeinden erreichen die gewünschten Adressaten kaum.

Die generelle Kritik, dass die IGGÖ mit der Türkischen Föderation ein rechtsextreme Fraktion in ihren obersten Gremien akzeptiere, wollte die Glaubensgemeinschaft am Freitag nicht kommentieren. Bei der Türkischen Föderation war für eine Stellungnahme niemand zu erreichen. In öffentlichen Aussendungen distanzierte sich Letztere aber wiederholt von Extremismus.