Alle Gemeinden sind mit Einsprüchen abgeblitzt

In Dürnstein hatten Gemeindevertreter – aber auch eine Bürgerinitiative – geglaubt, eigentlich gute Karten zu haben. Der Ort ist ein Spezifikum in der Steiermark: Die Telefonvorwahl ist eine aus Kärnten, es gibt eine Kärntner Postleitzahl, die Kinder gehen im Kärntner Schulsprengel zur Schule. Dürnstein orientiert sich am vier Kilometer entfernten Friesach und nicht an Neumarkt, mit dem die Gemeinde ab Jänner zusammengelegt wird. "Wir sind enttäuscht", gesteht Bürgermeisterin Kneisl ein.

Lothar Deutz, Sprecher der Bürgerinitiative, ist direkter. "Wir sind schwer beleidigt und überrascht, dass das so ausgegangen ist. Wenn man auf die Landkarte schaut, dann sieht man, dass Dürnstein eigentlich in Kärnten liegt." Da der Bundeslandwechsel nicht möglich sei, habe man auf Eigenständigkeit gehofft.