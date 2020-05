Alkoholexzesse: Polizei zeigt Präsenz in Lignano

Als gelungene Premiere interpretieren italienische und österreichische Exekutivbeamte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Beachparty zu Pfingsten im italienischen Lignano. Die Kooperation soll in Zukunft ausgeweitet werden.

Das liegt nicht nur an der guten Chemie zwischen den Beamten, sondern an den vielen Alkoholexzessen, die ohne Aufstockung der Ordnungshüter nicht eingedämmt werden können. Das Personal in den umliegenden Krankenhäusern musste heuer Sonderschichten einlegen, rund 40 Jugendliche wurden mit Alkoholvergiftung eingeliefert.

Das traditionelle italienische Pfingstfest mutiert immer mehr zum reinen Trinkfest. "Wir haben Teenager aufgegriffen, die nicht einmal mehr ihren Namen wussten", erzählt Hermann Kogler, der mit seinen Kärntner Kollegen Hans Burgstaller und Belinda Lanza am "Goldenen Strand" Dienst versah.

Dass die "Springbreak-Party" so ausufern würde, hätte das Trio nicht erwartet. Die Beamten berichten von Burschen, die über Dachrinnen in Hotelzimmer klettern, weil sie die Schlüssel verloren haben; von Mädchen, die von ihren Freundinnen als vermisst gemeldet wurden und tags darauf mit neuem Lover wieder auftauchten; und weiters von Schlägereien, Randalen sowie Diebstählen – bei den Tätern handelt es sich fast ausschließlich um Österreicher. "Wir haben die Kollegen bei der Feststellung der Identitäten und beim Übersetzen unterstützt. Zwar hatten wir keine Exekutivgewalt, aber die Präsenz österreichischer Polizisten bringt die Randalierer in den meisten Fällen noch eher zur Räson", führt Kogler aus.

Der Kontaktbeamte in Lignano, Alberto Adami, sowie die Kollegen aus Udine haben gestern im Rahmen einer Abschlussbesprechung eine Ausweitung der grenzüberschreitenden Kooperation für 2016 angeregt.