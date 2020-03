Ärztin über Corona-Krise: "Befinden uns im Anzug des Sturms"

Den Berechtigtenkreis für diverse Staatshilfen aus dem Härtefallfonds könnte man in einer zweiten Phase ausweiten, kündigte sie an. Der mit einer Milliarde Euro dotierte Härtefallfonds könnte noch verdoppelt werden. Sollten die Banken nicht wie angekündigt Überbrückungskredite für Unternehmen mit Kurzarbeit zur Verfügung stellen, so werde man eine andere Lösung finden, sagte Schramböck. Sie werde auch eine Empfehlung aussprechen, dass Unternehmen, die Staatshilfe für Kurzarbeit in Anspruch nehmen, keine Dividende ausschütten sollten. Nach der Krise werde es wohl ein Konjunkturpaket geben müssen.

Forderung: Arbeitslosengeld soll erhöht werden

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) sprach sich dafür aus, den Menschen eine "Perspektive" zu geben, wann die Maßnahmen wieder heruntergefahren werden. "Wir müssen aufpassen, dass die Sorge um das eigene Geld nicht die Sorge um die Gesundheit überwiegt", meinte er. Die Epidemie sei erst am Anfang, und es sei gelungen das Verhalten der Bevölkerung weitgehend zu ändern. "Man kann die Wirtschaft nicht monatelang herunterfahren". Viele kleine Betriebe in Wien fürchteten um ihre Existenz. Das Arbeitslosengeld solle erhöht werden, schloss er sich der Forderung von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian an.