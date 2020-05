Ärzteprotest gegen Änderung bei Flugrettung

Man plane einen juristisch höchst fragwürdigen Kooperationsvertrag. "Das gleicht einem Knebelvertrag. Dieser beinhaltet kein 13. und kein 14. Monatsgehalt, keine Regelung für Urlaub, Krankenstand oder Karenz", betonte Huber im KURIER-Gespräch. Außerdem wolle man offensichtlich das bisherige Tageshonorar um 30 Prozent kürzen.

Das Wort "Streik" wollte Huber in dieser Zusammenhang nicht in den Mund nehmen . "Aber bei einer Protestversammlung haben die Kärntner Notärzte tatsächlich beschlossen, dass sie unter solch geänderten Umständen nicht mehr mit den Notarzthubschraubern des Christophorus Flugrettungsvereins und der ARA-Flugrettungs-GmbH mitfliegen können", sagte er. "Man wird sich irgendwo anders her Ärzte besorgen müssen, weil sich Kärntner Notärzte an diesem System nicht mehr beteiligen werden."