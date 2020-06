Langes Warten aufs Wunschkind

Der Neugeborene war in eine Winnie-Puh-Decke gewickelt, lag in einem Kinderwagenkorb und schlief. Seine Mutter dürfte den Buben erst kurz zuvor in der Nähe des Wienflusses in Wien-Hietzing abgestellt haben. Wolfsspitz-Hündin Gina fand den Säugling am vergangenen Donnerstag in einem Gebüsch. Dem Neugeborenen geht es gut. Ob das Kind seine Mutter je kennenlernen wird, liegt in der Hand der Frau. Sechs Monate hat sie Zeit, sich zu melden. Tut sie das nicht, wird das Kind zur Adoption freigegeben. So wie jährlich 30 Kinder in Wien.