Absturz am Großglockner überlebt

Mit vergleichsweise leichten Verletzungen überlebte eine Rumäne, 24, einen 250-Meter-Absturz am Großglockner: Der Bergsteiger war Donnerstagnachmittag beim Abstieg auf dem Gletscher ausgerutscht und in dem 35 Grad steilen Gelände Richtung Pasterze katapultiert worden.

Mit vergleichsweise leichten Verletzungen überlebte eine Rumäne, 24, einen 250-Meter-Absturz am Großglockner: Der Bergsteiger Ioan C. war Donnerstagnachmittag beim Abstieg auf dem Gletscher ausgerutscht und in dem 35 Grad steilen Gelände Richtung Pasterze katapultiert worden. Freitagmittag konnte der Mann mit seinen Bergkameraden bereits wieder nach Hause fahren: „Ich bin unendlich froh, dass ich die Sache überlebt habe“, erzählte er am Freitag, kurz bevor er das Krankenhaus in Lienz, Osttirol, verlassen konnte.

Der Rumäne hatte mit drei Freunden von der Kaiser-Franz-Josefshöhe aus über das Hoffmannskees den Großglockner bezwungen. Beim Abstieg verzichteten die Freunde jedoch auf die Seilsicherung. Auf Schnee kam der 24-Jährige zu Sturz.

C. rutschte 50 Meter über ein Schneefeld, dann kollerte er etwa 200 Meter Richtung Pasterze. Eine mit Schnee aufgefüllte Mulde stoppte einen weiteren Absturz. Die alarmierten Bergführer und Bergretter stiegen von der Adlersruhe zu dem Verunglückten in etwa 2800 Meter Seehöhe ab und führten die Erstversorgung durch.

Wegen Windböen verzögerte sich die Bergung des Verletzten. Sepp Brandner, Leiter der Alpinpolizei Spittal/ Drau: „Die Windböen erreichten Spitzen von 80 km/h, der Hubschrauber konnte nicht fliegen, weil er in der Luft 20 bis 30 Meter versetzt wurde.“ Gegen 19.30 Uhr konnte die „Libelle“-Besatzung den Abgestürzten mit einem 30 Meter langen Bergetau aufnehmen. Er hatte Knie- und Rippenverletzungen davongetragen.