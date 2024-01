96. Oscarnominierungen: „Barbie“ im Schock

Sieger und Verlierer

Zu den Verlierern der diesjährigen „Best of“-Listen zählt Leonardo Di Caprio, dessen Rolle in „Killers of the Flower Moon“ den Mitgliedern der Academy zu „unverständlich“ war, wie Brancheninsider kolportieren: Ein Mann, der vorgibt seine Frau zu lieben, sie aber gleichzeitig vergiftet? Keine Rolle für einen Oscar.

Auch Margot Robbie muss erleben, das perfektes Timing in einer Komödie nicht zu den Tugenden zählt, die mit einer Goldstatuette belohnt werden: Sie wurde für ihr umwerfendes Spiel als „Barbie“ nicht nominiert.

Viel Grund zur Freude hingegen haben unsere deutschen Nachbarn: Die tolle Sandra Hüller wurde als beste Schauspielerin für ihre Rolle als mordverdächtige Ehefrau in „Anatomie eines Falls“ aufgestellt. Weiters geht das deutsche Schuldrama „Das Lehrerzimmer“ für den internationalen Oscar an den Start, Seite an Seite mit dem japanischen Film „Perfect Days“ – gedreht von dem deutschen Regisseur Wim Wenders.